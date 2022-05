Montenegro escolhe Nogueira Leite para mandatário por Aveiro

António Nogueira Leite, que foi o coordenador da equipa que preparou a moção de estratégia com que Pedro Passos Coelho se candidatou à liderança do PSD, em 2010, vai ser o mandatário distrital por Aveiro da candidatura de Luís Montenegro que disputa as directas do partido. Aveiro é precisamente o distrito natal de Luís Montenegro onde o ainda vice-presidente de Rui Rio está a fazer contactos para a candidatura adversária de Jorge Moreira da Silva.