Teatro e comunidade: O impacto na ilha de São Vicente em Cabo Verde

Qual a relação que existe entre o teatro e as viagens? Quem melhor para responder a esta pergunta do que a nossa convidada deste último episódio. Ana Rita Ferreira vem desafiar a relação entre o teatro e as comunidades, natural de Almada e licenciada em Comunicação Cultural na Católica, admite que sempre teve uma enorme paixão por teatro, tão grande quanto aquela que tem por viajar. No entanto, com a crença enraizada de que é uma área difícil de singrar, confessa que só após a licenciatura deixou de resistir e decidiu assim, explorar esta área que tanto invadia os seus pensamentos.

Apesar de sempre ter feito teatro, nomeadamente no grupo de teatro chamado “Atos Urbanos”, em Almada, foi só após a licenciatura que decidiu candidatar-se para a Escola Superior de Teatro e Cinema, na qual acabou por ficar e ter a oportunidade de desenvolver as suas técnicas de interpretação. Já com um Erasmus no currículo, em Salzburgo, Áustria, feito na sua primeira licenciatura, optou por inscrever-se para um segundo Erasmus, desta vez no Brasil. Porém, a pandemia em pleno ano 2020 alterou-lhe os planos e acabou por terminar o curso em Portugal.

Em expansão e a envolver-se em novos projectos, Ana Rita começou a dar aulas de teatro a crianças em Almada, onde conheceu João Branco, o director artístico do Festival Mindelact (Festival Internacional de Teatro realizado no Mindelo, na ilha de São Vicente). Com um enorme interesse na área de teatro e comunidade decidiu entrar em contacto com o João à procura de uma oportunidade para impactar Cabo Verde, através do teatro.

Para Ana Rita o teatro é uma das melhores formas para sairmos da nossa zona de conforto, uma forma de nos exprimirmos, de nos conhecermos de conhecer os outros e, entre brincadeiras, textos, peças e trabalho de equipa, o teatro é uma das formas mais íntimas de nos expormos perante nós mesmos e os outros.

Cabo Verde foi uma montanha-russa de emoções, desde o clima, às diferenças culturais, ao calor do povo cabo-verdiano e à eterna vontade de dançar. Mais do que nunca, foi um período de grandes lições, de partilha de histórias e de “amor a besa”. Depois de 4 meses intensos ficam as memórias, a saudade e a vontade de continuar a impactar o mundo com histórias reais de pessoas.

A relação entre o teatro e as viagens? A verdade, na perspectiva de cada pessoa.

Para todos os amantes de teatro, Ana Rita irá estrear a peça “Fase Latente” no Teatro-Estúdio António Assunção, em Almada, já nos dias 9 e 10 de Maio. Fiquem atentos, tenho a certeza de que não vão querer perder!

