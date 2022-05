Clientes da TAP ainda têm 203 milhões de euros em vouchers

Cancelamentos ligados à pandemia de covid-19 e falta de dinheiro em caixa levaram a TAP a compensar clientes com vouchers , que no final de 2020 estavam nos 282,5 milhões de euros. Transportadora aérea diz que tem prolongado prazo de validade quando este chega ao fim.

Os passageiros da TAP cujas viagens foram afectadas pela pandemia de covid-19 ainda tinham 203,9 milhões de euros em vouchers por usar no final do ano passado. Este valor, que consta do relatório e contas (R&C) da TAP de 2021 recentemente divulgado, representa uma descida de 28% face aos 282,5 milhões de euros inscritos como responsabilidade da companhia aérea no final de 2020 (ano em que foram também contabilizados 37,8 milhões “referentes à majoração atribuída aquando da emissão de vouchers”).