Isabel Mota: “A fundação tem uma dimensão social cada vez mais forte”

Isabel Mota acaba esta terça-feira o seu mandato na Gulbenkian e deixa uma fundação onde a cultura coexiste com apostas crescentes na ciência ou no apoio social. Finda a dependência do petróleo, com activos maiores do que nunca e um leque mais alargado de actividades, a Gulbenkian, diz Isabel Mota, tem a independência, o poder pensar livremente, como o seu maior valor.