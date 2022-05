Pedro Siza Vieira, ex-ministro da Economia, passará a comentar política na TSF

O ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, será o novo nome a integrar o programa Bloco Central da TSF, em substituição de Pedro Adão e Silva, que passou a integrar o executivo, como ministro da Cultura. Pedro Siza Vieira estreia-se na próxima sexta-feira, 6 de Maio, anunciou a rádio esta segunda-feira.

Siza Vieira, advogado de formação, tornou-se ministro adjunto de Costa em 2017, embora o primeiro-ministro quisesse que o agora ex-ministro tivesse entrado mais cedo no Governo.

Quando se despediu da pasta da Economia, Siza Vieira declarou num vídeo que a sua vida “não é a política”. “Passei por estes anos no Governo de Portugal. Foi decisivamente um privilégio grande poder servir o meu país e os portugueses”, declarou. À data, contactado pelo PÚBLICO, o ex-governante disse apenas que iria “de férias”.

​Antes de integrar o executivo, Siza Vieira foi sócio da empresa Linklaters LLP, uma multinacional de advocacia e foi ainda sócio-gerente de uma empresa de gestão imobiliária que criou com a mulher na véspera de ir para o Governo, o que chegou a originar um procedimento do Tribunal Constitucional, em 2018, por ter acumulado indevidamente, durante sete meses, a função de ministro com a de sócio-gerente.

O programa Bloco Central, um dos mais antigos da TSF, está em antena há quinze anos. Siza Vieira terá como interlocutor o comentador Pedro Marques Lopes.