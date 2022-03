António Costa “despediu” o amigo e número dois Siza Vieira, sem remorsos

A relação – outrora muito próxima – estava abalada há algum tempo. Apesar de, no Governo que formou em 2019, António Costa ter apostado no seu velho amigo Pedro Siza Vieira para seu número dois, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, na prática o papel de braço-direito (e esquerdo) do primeiro-ministro já era exercido por Mariana Vieira da Silva. Mas só neste novo Governo a ministra alcança o estatuto formal de segunda governante na hierarquia, a seguir a Costa.