Pedro Adão e Silva, uma surpresa no Ministério da Cultura

Para substituir Graça Fonseca, António Costa não foi buscar nenhum dos nomes que circulavam nas listas publicadas nos últimos dias. Ex-militante do PS, sociólogo e professor de ciência política, presidia actualmente à Comissão das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

O sociólogo Pedro Adão e Silva, professor de ciência política no ISCTE, e até aqui presidente das Comissão das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, lançadas oficialmente esta tarde, é a escolha de António Costa para suceder a Graça Fonseca no Ministério da Cultura – que, soube-se ainda de manhã, perde uma das suas secretarias de Estado.

Nascido em Lisboa em 1974, este ex-militante do PS que se foi construindo também como comentador político (e desportivo), não constava das listas de nomes postas a circular nos últimos dias, e que apostavam em André Moz Caldas ou Joana Gomes Cardoso para ocupar o lugar. Apesar de se ter desvinculado do partido, cujo secretariado chegou a integrar entre 2002 e 2004, as suas afinidades partidárias estiveram na base da intensa polémica que se gerou após o anúncio de que presidiria à comissão encarregada de celebrar o cinquentenário da revolução.

O novo ministro da Cultura, que aderiu ao PS com 18 anos, chegou a ser assessor de Paulo Pedroso no último Governo de António Guterres. Próximo de Ferro Rodrigues, abandonou a vida partidária quando este se demitiu da liderança do partido, após o então da Presidente da República, Jorge Sampaio, ter empossado Santana Lopes como primeiro-ministro. Mais tarde, em 2009, viria a colaborar na redacção da moção que José Sócrates levou ao congresso do PS. É depois de se desfiliar que começa a ganhar notoriedade como comentador político em vários meios de comunicação social. Actualmente, marcava presença nos programas Bloco Central, da TSF, e O Outro Lado, da RTP3, entre outros.

Doutorado em Ciências Sociais e Políticas pelo Instituto Universitário Europeu, em Florença, em 2009, com uma tese sobre a europeização das políticas sociais, reconhecido benfiquista e veemente opositor da gestão de Luís Filipe Vieira, Adão e Silva é autor de vários livros: O Sal na Terra (2009), prefaciado por José Tolentino de Mendonça, inspirado na sua paixão pelo surf; E Agora? A crise do euro, as falsas reformas e o futuro de Portugal (2012); Cuidar do Futuro: Os Mitos do Estado social Português (2015), em co-autoria com Mariana T. Pereira; e Deixem-nos Sonhar: O Caso Saltillo, Portugal e o México 86 (2017), em co-autoria com João Tomás.