PCP propõe novo aumento extraordinário de pensões em 20 euros

O PCP propõe um novo aumento extraordinário para todas as pensões com um valor mínimo de 20 euros. É uma das 13 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) entregues já esta segunda-feira para “responder ao agravamento do custo de vida”. Em conferência de imprensa, a líder da bancada parlamentar comunista esclareceu que se trata de uma actualização extraordinária de 5,3%, o que equivale a um aumento mínimo de 20 euros para todas as pensões.