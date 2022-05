O “abraço do fumo” de um vendedor de rua vence concurso de fotografia de comida

O concurso Pink Lady - Food Photographer of the Year atribuiu o prémio principal ao fotógrafo Debdatta Chakraborty, que retratou uma das mais gastronómicas ruas de Srinagar, em Caxemira. O indiano fotografou um vendedor de comida de rua que trabalhava sobre o fumo do seu assador. Sobre a imagem vencedora, a directora do concurso que existe desde 2011, Caroline Kenyon, afirma que foi a escolha acertada por parte do painel de jurados. “O abraço do fumo foi captado de forma bela: vemos a luz dourada, a expressão do cozinheiro enquanto prepara a comida que irá partilhar, as fagulhas que voam da grelha, cujo odor pode quase sentir-se. Conseguimos imaginar o cheiro delicioso e quente. Esta imagem, subtil mas poderosa, nutre a nossa alma.”

O concurso Pink Lady recebeu, ao longo dos seus 11 anos de existência, mais de 80 mil fotografias, oriundas de 96 países de todo o mundo — de autoria de fotógrafos profissionais e amadores. As suas categorias cobrem todas as formas de expressão gastronómica sob todas as perspectivas, desde o editorial até ao documental. Debdatta Chakraborty recebeu um prémio de quase 6 mil euros e verá o seu trabalho exposto no Royal Photographic Society, em Bristol, Inglaterra, em Dezembro de 2022.