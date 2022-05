Depois de Trump e da covid-19, os brilhos (e o Presidente) voltaram ao jantar dos correspondentes da Casa Branca

O jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, no sábado à noite, contou com a presença do Presidente Joe Biden, depois de seis anos de vazio presidencial.

Durante a Administração Trump, o Presidente fez questão de boicotar o evento, numa acção que estava em linha com o seu discurso de que os meios de comunicação social veiculavam "notícias falsas" e que, acusava, eram o "inimigo do povo". Depois, seguiu-se uma pandemia que obrigou ao cancelamento de todos os eventos de forma a conter a propagação do coronavírus SARS-CoV-2 que, só nos Estados Unidos, foi responsável pela morte de mais de um milhão de pessoas (1.020.854, à data desta segunda-feira, segundo o Worldometer).

Agora, e apesar de se assistir a um aumento dos números de covid-19 em Washington, o que determinou medidas extra (foi exigido um teste negativo a todos os convidados), a festa da imprensa regressou, com mais de 2500 convidados, entre os quais muitos jornalistas, mas também celebridades de Hollywood.

A Associação de Correspondentes da Casa Branca foi fundada em 1914 e organiza um jantar anual, desde 1921, para celebrar os repórteres que cobrem a presidência e angariam fundos para bolsas de estudo.