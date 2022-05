Desemprego nos 5,7% em Março, uma quebra homóloga de quase um ponto percentual

Taxa de desemprego ficou nos 5,7% no último mês do primeiro trimestre de 2022. Taxa de Fevereiro foi revista em baixa, para o menor valor deste indicador em dez anos.

A taxa de desemprego de Portugal em Março situou-se nos 5,7%, o que representa um recuo de 0,9 pontos percentuais face ao mesmo mês do ano passado. Nessa altura, em 2021, o país estava a sair do segundo confinamento geral por causa da pandemia.

Nos dados divulgados esta segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística revê em baixa a taxa de desemprego referente a Fevereiro. Numa primeira avaliação, tinha indicado que esta tinha sido de 5,8%, tal como o PÚBLICO noticiou, mas agora o INE diz que afinal a taxa nesse mês foi de 5,6%, “correspondendo ao seu valor mais baixo dos últimos dez anos”. Isso significa que de Fevereiro para Março deste ano houve um pequeno acréscimo de 0,1%.

No fim do primeiro trimestre do corrente ano, Portugal tinha uma população activa de 5.173.200 pessoas. Em termos mensais, Março fechou com menos 0,1% em relação a Fevereiro e menos 0,3% do que Dezembro de 2021. Mas em termos homólogos, a população activa sobe 2,7%, quando comparada com a de Março de 2021.

A população empregada, diz o INE, chegou agora aos 4.877.300, uma diminuição de 0,2% tanto em relação ao mês anterior como em relação a três meses antes. Em termos homólogos, reflecte um aumento de 3,7%.

Já o número de desempregados é agora de 295.000 pessoas, um aumento de 1,2% em relação ao mês anterior, mas uma descida tanto em relação a Dezembro de 2021 (2,2%) como a Março de há um ano (11,5%).

A taxa sub-utilização de trabalho, que reúne a população desempregada, o sub-emprego de trabalhadores a tempo parcial, os inactivos à procura de emprego mas indisponíveis, assim como inactivos disponíveis que não procuram emprego, situou-se em 11,1%, valor igual ao do mês anterior, mas mantém a tendência de descida, ficando abaixo 0,2 pontos percentuais da taxa de há três meses e 1,8 pontos percentuais em termos homólogos.