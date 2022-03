Desemprego estabiliza nos 5,8% em Fevereiro

A taxa de desemprego estabilizou nos 5,8% pelo terceiro mês consecutivo mantendo, em Fevereiro, o valor que já tinha sido apurado para Dezembro e para Janeiro, enquanto a população empregada registou um ligeiro recuo.

Os dados provisórios divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que a taxa de desemprego apurada nos últimos três meses corresponde ao “valor mais baixo dos últimos dez anos”.

Já na comparação com o mês homólogo, a taxa de desemprego apresentou uma redução de um ponto percentual (de 6,8% para 5,8%).

A subutilização do trabalho, um indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inactivos à procura de emprego mas não disponíveis, assim como inactivos disponíveis que não procuram emprego, continuou a trajectória descendente que vinha registando.

Em Fevereiro, nota o INE, este indicador apresentou o valor mais baixo (586,9 mil pessoas) desde o início de 2011, “o que se reflectiu na taxa de subutilização, que registou o seu valor mais baixo também nesse mês (11,0%)”.

O INE estima que a população activa tenha diminuído em relação ao mês anterior em 14,9 mil pessoas (0,3%) e que a população inactiva tenha aumentado em 14 mil pessoas (0,6%).

Esta diminuição da população activa resultou numa redução de 0,3% da população empregada entre Janeiro e Fevereiro, enquanto na comparação com Fevereiro de 2021 registou-se um acréscimo de 4,2% deste indicador.

Esta evolução do mercado de trabalho que o inquérito do INE mostra está em linha com a dinâmica de inscrição de desempregados nos centros de emprego. Os dados mais recentes mostram que o número de desempregados registados atingiu, em Fevereiro, o nível mais baixo desde o início da pandemia.