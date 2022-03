Desemprego registado atinge nível mais baixo desde o início da pandemia

A inscrição de desempregados nos centros de emprego atingiu, em Fevereiro, o nível mais baixo desde o início da pandemia. Os 344.264 desempregados registados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) representam o número mais baixo desde Março de 2020 - mês que marca o início da pandemia de covid-19 em Portugal -, altura em que havia 343.761 pessoas inscritas.

O desemprego registado pelo IEFP começou a subir em Março de 2020 e atingiu o pico em Março de 2021, quando 432.851 pessoas estavam inscritas nos centros de emprego. Desde então, o número tem estado a recuar (excepto em Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022) em termos mensais, enquanto os recuos face ao período homólogo se iniciaram em Maio do ano passado.

De acordo com as estatísticas divulgadas nesta segunda-feira, o número de pessoas inscritas nos centros de emprego recuou 3,3% em relação a Janeiro (menos 11.604 pessoas) e diminuiu 20,3% face a Fevereiro de 2021 (menos 87.579 desempregados), quando o país enfrentava o segundo confinamento, sendo esta a redução homóloga mais expressiva desde o início da pandemia.

O Ministério do Trabalho e da Segurança Social assinala, numa nota, que o recuo mensal corresponde à maior descida alguma vez ocorrida em Fevereiro desde que esta série de dados teve início, em 2003.

A redução do desemprego ocorreu na generalidade dos sectores de actividade e em todas as regiões do país, com destaque para o Algarve onde se verificou um recuo homólogo de 30,8%.

“Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2021, contribuíram os grupos de indivíduos que estão inscritos há menos de um ano, os que procuram novo emprego e os que possuem idade igual ou superior a 25 anos”, refere o IEFP.

O desemprego jovem (pessoas com menos de 25 anos) teve uma diminuição em cadeia de 3,4% (menos 1304 jovens) e de 27,7% (menos 14.003 jovens) face ao período homólogo.