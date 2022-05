MAP de volta a Oeiras: “A palavra deve ser uma ferramenta contra a guerra”

A segunda edição do MAP – Mostra de Artes da Palavra está de volta a Oeiras e já começou no dia 1 de Maio, com um espectáculo ambulante de música e poesia num autocarro (Poetry Bus) que percorreu várias localidades do concelho (e percorrerá ainda outras tantas no último dia do festival, 8 de Maio). Mas é nos dias 4 a 8 que se centra a grande maioria das actividades que fazem parte do programa deste ano. Alexandre Cortez, da Associação A Palavra e director do festival, diz ao PÚBLICO que a primeira edição, que decorreu de 9 a 12 de Junho de 2021 já foi muito satisfatória: “Apesar de ser em pandemia, tivemos bastante público e foi surpreendente para nós, porque estávamos à espera de menos pessoas por causa da situação pandémica. Mas como aconteceu em espaços muito diversos, implicava inscrições e correu de acordo com o que era exigido pela DGS, correu bastante bem.” Para este ano, as expectativas são ainda maiores, a julgar pelo ritmo das inscrições: “As actividades em que as pessoas se podem inscrever já estão praticamente esgotadas, há dois concertos quase esgotadas e tudo isso nos enche de satisfação.”