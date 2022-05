Paleontologia reforça tese de que é a cidade de Bobbio que vemos em Mona Lisa

Um estudo publicado no mês passado situa o “laboratório paleontológico” de Leonardo da Vinci na região da pequena cidade medieval. Ganha força a tese de Carla Glori, segundo a qual é Bobbio que vemos no quadro. A investigadora defende também que a retratada é Bianca Giovanna Sforza, filha do senhor da terra e mulher de um patrono do pintor.

A teoria não é nova. Carla Glori apresentou-a há onze anos. Segundo a investigadora italiana, a paisagem de fundo daquele que é, porventura, o mais famoso quadro do mundo, Mona Lisa, não é um cenário imaginado por Leonardo da Vinci, antes a pequena cidade de Bobbio, uma localidade de 3500 habitantes na região de Emilia Romagna, no norte de Itália. Justificava-o com a ponte desenhada à direita na pintura, sensivelmente à altura do ombro da Gioconda, semelhante à ponte medieval arqueada existente em Bobbio, e com a estrada que contorna a geografia montanhosa da região, também ela presente em fundo no retrato pintado por Da Vinci.

Uma década depois, a investigação de uma equipa de cientistas colocou Leonardo naquele local, dando força à teoria de Glori, segundo a qual a retratada não seria a florentina Lisa del Giocondo, mas sim Bianca Giovanna Sforza, filha de Ludovico Sforza, duque de Milão e, no século XV, nobre que detinha o poder sobre Bobbio. Andrea Baucon, da Universidade de Génova, e Gerolamo Russo, do Museu de História Natural de Piacenza, cidade próxima de Bobbio, confirmaram a presença de Leonardo na região.

Foto Leonardo da Vinci

Num estudo publicado no mês passado na Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia (Rips), os dois cientistas, que trabalharam com outro italiano, Fabrizio Felletti, da Universidade de Milão, e com o português Carlos Neto de Carvalho, do Geoparque Naturtejo/Instituto D. Luiz, identificavam Pierfrancesco di Gropparello, nos Apeninos Piacenza, como o laboratório paleontológico de Leonardo da Vinci. A identificação do local foi obtida através do estudo comparativo dos icnofósseis (vestígios do movimento ou actividade dos seres e organismos fossilizados) daquela região específica com a investigação de fósseis levada a cabo por Leonardo e inscrita no seu Codex Leicester, caderno de estudos científicos assim baptizado em referência a Thomas Coke, Duque de Leicester, que o adquiriu em 1717 – é hoje propriedade de Bill Gates.

Para além de comprovar pela enésima vez o génio de Leonardo da Vinci – “foi um momento eureka quando descobri que Leonardo compreendeu a verdadeira natureza dos icnofósseis”, escrevia Andrea Baucon em Março no seu site, Tracemaker, “até à primeira metade dos 1900s, os cientistas identificavam-nos erradamente como algas” —, a revelação paleontológica deu novo ímpeto à teoria avançada à uma década por Carla Glori.

“Escrevi em 2011 que aquela área se revestia de um grande interesse geológico para Leonardo, mas a recente descoberta publicada pela Rips, uma revista de geologia reputada mundialmente, tem valor científico absoluto”, declarou a investigadora à agência ANSA, revelando que recebeu a confirmação, por parte de paleontólogos, de que os icnofósseis típicos de Pierfrancesco se encontram também em Bobbio, a cerca de 50 quilómetros.

A paisagem de fundo de Mona Lisa, com a sua ponte, as montanhas e a estrada sinuosa, vista aberta para o vale de Trebbia que Ernest Hemingway considerava o mais bonito do mundo, seria a que Leonardo da Vinci avistou desde o castelo Malaspina Dal Verme, em Bobbio. Nele encontramos murais dedicados a Galeazzo Sanseverino, patrono e amigo de Leonardo, e Carla Glori supõe que o mestre renascentista tenha, em algum momento, acompanhado os trabalhos no local – Bianca Giovanna Sforza, que Glori acredita ser o rosto no quadro, era a mulher de Sanseverino. A dar força à sua teoria estará também o facto de Leonardo ter plantado nas suas vinhas em Milão um tipo de uva de baga branca típica da Emilia Romagna, a Malvasia di Candia Aromatica.

Foto A Ponte Vecchio sobre o rio Trebbia, em Bobbio Raffaele Pagani

Em 2011, quando apresentou pela primeira vez a sua teoria, alguns investigadores expressaram dúvidas quanto à identificação da mulher retratada por Da Vinci como Bianca Giovanna Sforza. Afinal, Bianca morreu com 13 anos e a retratada, argumentavam, teria, no mínimo, 22 — Carla Glori acredita que Leonardo foi envelhecendo Bianca ao longo dos anos dedicados a finalizar a obra. Martin Kemp, um especialista britânico em Da Vinci, refutava ao Guardian quer a identidade da mulher, quer a localização da paisagem. “O retrato é com quase toda a certeza de Lisa del Giocondo, por menos romântica e misteriosa que essa ideia nos pareça”. Quanto à paisagem, “Leonardo está a recriar uma paisagem arquetípica, baseado nos seus conhecimentos sobre o ‘corpo da Terra’”, afirmava.

Onze anos depois, porém, uma descoberta sobre o Leonardo paleontólogo reabre a discussão sobre a mais famosa tela do Leonardo pintor.