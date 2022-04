Um Compromisso para o Futuro da Floresta e do Território

A floresta representa o principal uso do solo em Portugal (36% do território nacional, 3,2 milhões ha) e a balança comercial de produtos florestais mostra um saldo positivo. São conhecidas as potencialidades das atividades económicas baseadas na floresta, quer pelo emprego que gera, quer pelo papel na fixação de populações em contexto rural. Acresce o seu papel no sequestro de carbono, na biodiversidade, na proteção dos solos e na regularização dos regimes hidrológicos.