Líderes republicanos quiseram afastar Trump da Casa Branca: “Os democratas vão tratar do filho da mãe por nós”

Depois do ataque de apoiantes de Donald Trump contra o Capitólio, os principais líderes do Partido Republicano no Congresso dos EUA defenderam, em privado, que o então Presidente norte-americano devia resignar ao cargo, ou ser destituído. Surpreendidos com a falta de apoio no eleitorado, Mitch McConnell e Kevin McCarthy recuaram e deixaram de criticar Trump.