Para mostrar a “beleza ímpar” da Malcata, Penamacor tem um festival em flor

É o segundo Festival Primavera dedicado à Serra da Malcata e destina-se a divulgar o seu “vasto património natural”, “aliando a natureza à cultura e às artes”. Pintura, música, dança, fotografia e escultura integram a programação desta iniciativa do município de Penamacor.

De 13 a 15 de Maio, o objectivo é “divulgar a beleza ímpar da serra” que se integra na Reserva Natural da Serra da Malcata. São 16.348 hectares pelos concelhos do Sabugal (distrito da Guarda) e de Penamacor (Castelo Branco).

Além de vários eventos artísticos, há uma Caminhada Primaveril pela serra no dia 15 de Maio - inscrição gratuita mas obrigatória (reservas e infos até 10 de Maio: gab.cultura@cm-penamacor.pt, Tel: 277 394 106.

O festival começa às 17h30 de 13 de Maio com um espectáculo da Libellula Dance Company no Museu Municipal (também em directo no Facebook do município). Logo de seguida, inaugura-se no museu a inauguração da exposição de fotografia “A Natureza em Movimento”, de António Andrade. Como refere o comunicado da autarquia, o artista é “mais conhecido por “Tó Botica”, alcunha de família, e natural de Aranhas”.

Por coincidência ou não, “Aranha” é o nome da escultura que é apresentada a seguir, da autoria de José Pedro Leitão com a colaboração dos alunos do 3º e 4º Ano do Ensino Básico.

No sábado, dia 14h, há pintura na serra da Malcata a partir das 9h: “um grupo de pintores irá colocar na tela a magnífica paisagem que observam em vários locais distintos da serra”. Daqui nascerá uma exposição online no site da câmara.

No mesmo dia (18h30), uma visita guiada ao Museu Municipal e à Casa da Memória da Medicina Sefardita Ribeiro Sanches (ponto de encontro no museu).

No domingo decorre a caminhada e o festival termina com o concerto Luz, por Carolina Ceia, às 15h, na Zona Balnear do Meimão (entrada livre).