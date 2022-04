Crescimento surpreende pela positiva, mas ameaça da inflação persiste

Economia portuguesa cresceu mais do que o previsto no primeiro trimestre, passando ao lado do efeito da guerra. Mas escalada da inflação e abrandamento europeu são motivos para não colocar de lado um desempenho mais negativo até ao final de 2022.

A economia portuguesa superou as expectativas durante o primeiro trimestre do ano, mas uma taxa de inflação também mais alta do que o esperado e os sinais de abrandamento já evidentes no resto da Europa continuam a constituir riscos para a evolução futura.