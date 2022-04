Apoio ao gás vai cobrir 15 actividades industriais

O Ministério da Economia e do Mar já definiu os sectores de actividade que vão ser apoiados com os subsídios a fundo perdido para compensar o aumento da factura de gás natural.

A portaria do ministro Costa Silva foi publicada esta sexta-feira em Diário da República e engloba 15 actividades industriais, que vão dos têxteis, à siderurgia e cerâmica.

As empresas destes sectores que se candidatem aos apoios junto do IAPMEI irão receber cheques que compensem até 30% do aumento da factura energética, num montante máximo de 400 mil euros por empresa.

Já vários sectores de actividade consideraram o apoio insuficiente, mas o Governo garante que este montante é aquele que poderá chegar às empresas afectadas pela crise “num curto espaço de tempo, de forma simplificada”, sem necessidade de intervenção de Bruxelas.

São 15 as actividades da indústria transformadora contempladas na portaria publicada esta sexta-feira:

- Preparação e fiação de fibras têxteis

- Tecelagem de têxteis

- Acabamentos de têxteis

- Fabricação de outros têxteis

- Fabricação de têxteis para uso técnico e industrial

- Fabricação de pasta, de papel, cartão e seus artigos

- Fabricação de produtos químicos de base, adubos azotados, matérias plásticas e borracha sintética, sob formas primárias

- Fabricação de vidro e artigos de vidro

- Fabricação de produtos cerâmicos refractários

- Fabricação de produtos cerâmicos para a construção

- Fabricação de artigos cerâmicos para usos técnicos

- Fabricação de cerâmicos para usos sanitários

- Fabricação de cimento, cal e gesso

- Fabricação de produtos de betão, gesso e cimento

- Siderurgia e fabricação de ferro-ligas