O Iscte-IUL e a desejável independência do poder político

A entrada do anterior ministro das Finanças para as funções de vice-reitor na área do Desenvolvimento Estratégico, dois dias depois de deixar o cargo ministerial, em nada ajuda à desejável imagem e perfil substantivo do Iscte-IUL enquanto instituição independente face ao poder político.

O Iscte – Instituto Universitário de Lisboa não é uma instituição universitária homogénea. Do ponto de vista dos cursos ministrados e da investigação produzida, existe uma grande variedade desde a gestão às tecnologias, passando pela arquitetura e as ciências sociais e políticas. A extração social e nacional dos seus estudantes é diversificada, bem como a sua posterior projeção social, económica e política: nomeadamente, haverá pessoas que estudaram no Iscte-IUL com ligações a todos os partidos, quiçá a todos os grupos parlamentares também. Também do ponto de vista das orientações ideológicas dos seus docentes-investigadores, antes, durante e depois da entrada na carreira docente, a diversidade é clara.