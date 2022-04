Guterres: “Tenho a humildade de perceber não consigo chegar a uma sala e convencer Putin”

Seis metros separaram fisicamente nesta terça-feira o secretário-geral das Nações Unidas do presidente russo. A fria mesa do palácio do Kremlin em Moscovo e que já antes tinha sido palco do encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, fez nesta quarta-feira primeira página de todos os jornais generalistas em Portugal. Mas se a distância física se pode medir em metros, a distância que separa as posições de Putin e Guterres dificilmente foi maior do que agora. Depois da ida de Guterres a Moscovo, hoje a agenda passa por Kiev, capital da Ucrânia.

O P24 está em Estado de Guerra, acompanhando o que se passa na Ucrânia e as implicações em Portugal e no mundo. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.