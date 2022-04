Nova tripulação de astronautas já está a bordo da Estação Espacial Internacional

Quatro astronautas – três da NASA e uma da Agência Espacial Europeia – já chegaram à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) e atracaram a sua cápsula da SpaceX. Tudo isto aconteceu dois dias depois da última tripulação que estava em órbita ter voltado à Terra.

O encontro da cápsula Crew Dragon com a estação menos de 16 horas depois do lançamento do Centro Espacial Kennedy da NASA, no Cabo Canaveral, na Florida, assinalou um dos voos mais rápidos da SpaceX para a ISS, referiram os comentadores da NASA numa transmissão online. Uma acoplagem completamente automática aconteceu às 23h37 (hora de Lisboa) enquanto a cápsula Crew Dragon, denominada “Freedom”, e a estação espacial estavam a cerca de 420 quilómetros acima do oceano Pacífico, de acordo com a NASA.

A tripulação Freedom é constituída por três astronautas da NASA – um comandante de voo, Kjell Lindgren, de 49 anos; um piloto, Bob Hines, de 47 anos; e um especialista de missão Jessica Watkins, de 33 anos – e a astronauta italiana Samantha Cristoforetti, de 45 anos, da Agência Espacial Europeia (ESA). Depois de terem atracado antes do horário previsto, os membros da tripulação passaram duas horas a fazer verificações e a pressionar a câmara entre a cápsula e a ISS antes de abrirem as escotilhas de entrada.

Um vídeo da NASA mostrou os astronautas recém-chegados sorridentes a passar um a um para a estação espacial. Eles foram recebidos com abraços e apertos de mão pelos quatro membros que irão substituir – três norte-americanas e um alemão da ESA –, que irão terminar a sua missão na próxima semana. Três cosmonautas russos que também estão na estação e preparam um passeio espacial não estiveram presentes na recepção.

Os quatro novos astronautas – a Crew 4 – são a quarta tripulação da ISS que chegou lá a bordo de um veículo da SpaceX desde que a empresa sediada na Califórnia começou em 2020 a transportar astronautas dos Estados Unidos. A SpaceX foi fundada em 2002 por Elon Musk, o bilionário que é director-executivo da Tesla e que na segunda-feira ficou com o caminho aberto para adquirir a rede social Twitter. Nos últimos dois anos, já lançou sete voos espaciais humanos. Esses voos incluem um organizado pela empresa Axiom Space, sediada em Houston, e que evolveu uma tripulação que voltou à Terra esta segunda-feira depois de uma estadia de duas semanas a bordo da ISS. Esta foi a primeira missão tripulada totalmente privada.

Foto Os quatro astronautas que chegaram agora à ISS. Aqui, vemo-los antes do lançamento da sua missão. Atrás estão Jessica Watkins e Samantha Cristoforetti e à frente Bob Hines e Kjell Lindgren Aubrey Gemignani/NASA

O lançamento da Crew 4 aconteceu apenas 39 horas depois de a equipa da Axiom ter “aterrado” de forma segura no Atlântico, ao largo da costa da Florida, numa cápsula Crew Dragon. O breve intervalo entre o regresso da tripulação da Axiom e a Crew 4 demonstrou, de forma brilhante, uma capacidade de rapidez da NASA e da SpaceX, pelo menos quando o permitirem as condições meteorológicas.

O andar inferior do foguetão Falcon 9 que transportou a Crew 4 voltou de novo para a Terra minutos depois da descolagem, fazendo deste o quarto voo e recuperação bem-sucedidos do mesmo propulsor da SpaceX. Já a cápsula Crew Dragon Freedom fez o seu voo inaugural.

A Crew 4 está a ser comandada por Kjell Lindgren, um médico e astronauta que fez a sua segunda viagem para a ISS, onde esteve durante 141 dias e fez dois passeios espaciais em 2015. O piloto da missão é Bob Hines, um astronauta e piloto da Força Aérea dos Estados Unidos que acumulou mais de 3500 horas de voo em 50 tipos de veículos.

Jessica Watkins é uma geóloga que fez o doutoramento sobre os deslizamentos de Marte e da Terra. Agora realizou o seu primeiro voo espacial e tornou-se a primeira mulher afro-americana a fazer uma missão de longa duração a bordo da ISS. Já Samantha Cristoforetti, uma astronauta da ESA e piloto da Força Aérea de Itália, faz o seu segundo voo para a estação espacial e prevê-se que assuma o comando das operações da ISS durante a missão de seis meses da equipa, tornando-se a primeira mulher europeia com esse papel.

A ISS, o maior objecto artificial no espaço, tem sido continuamente ocupada desde Novembro de 2000. Uma tripulação internacional de pelo menos sete indivíduos vive e trabalha a bordo da plataforma enquanto viaja a oito quilómetros por segundo. O ambiente de microgravidade da estação dá aos cientistas um laboratório único para o desenvolvimento de experiências de um pouco de tudo, desde mecânica de fluidos e combustão ao crescimento e envelhecimento celular.