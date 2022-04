Ministério vai buscar mais cinco mil professores para resolver faltas este ano

Há cinco mil professores que vão ser chamados para ocuparem os lugares em falta nas escolas, revelou nesta quarta-feira o novo ministro da Educação, João Costa.

Falando aos jornalistas no final de uma primeira reunião com os 12 sindicatos de professores, João Costa especificou que estes cinco mil professores estão agora impedidos de concorrer por, nomeadamente, terem recusado colocações anteriores, penalizações que serão agora levantadas. A ideia é dar resposta ainda este ano lectivo aos mais de 20 mil alunos que estão sem professores pelo menos a uma disciplina.

Para garantir que estes docentes aceitem os novos lugares, o Ministério da Educação vai autorizar que complementem os horários a concurso com horas de apoio aos alunos, de modo a que consigam ter 22 horas lectivas por semana. Ou seja, um horário completo. Muitas das recusas dão-se quando apenas são garantidas poucas horas por semana, com vencimentos que deste modo podem-se ficar por 500 euros ou menos.

Entre as medidas a adoptar para o complemento de horários figurarão aulas de compensação para os alunos mais afectados pela falta de professores. Mas este ano o complemento de horários só será autorizado nas regiões mais afectadas pela escassez de docentes ( Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve). João Costa indicou que esta medida será alargada às outras regiões no próximo ano lectivo.

Os professores a quem serão levantadas as penalizações poderão concorrer tanto nas reservas de recrutamento, um concurso nacional que se realiza todas as semanas. Como nas contratações directas pelas escolas, que ocorrem todos os dias.

Estas são as medidas “imediatas”. As outras, mais de fundo, começarão a ser negociadas com os sindicatos no próximo mês. E passarão por medidas que já tinham sido anunciadas na anterior legislaturas, mas que não foram por diante devido às eleições antecipadas. Será revista a habilitação para a docência, para permitir que mais pessoas entrem na profissão, e serão retomados os estágios remunerados, com os estagiários a darem aulas, um modelo que foi interrompido em 2055 pela ex-ministra socialista Maria de Lurdes Rodrigues.

Serão também revistas as modalidades de recrutamento, de modo a garantir que “os professores possam ficar fixos no local onde forem colocados” em vez de andarem com a casa às costas. João Costa revelou, por outro lado, que o ministério vai legislar para que “todos so professores contratados com horários anuais e completos vejam os seus contratos renovados no próximo ano”.

Também o estatuto da mobilidade por doença será revisto de modo a corrigir a “distribuição assimétrica” que tem resultado deste mecanismo