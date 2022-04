Anunciadas as seis escritoras finalistas do Women’s Prize for Fiction

Louise Erdrich, Elif Shafak, Maggie Shipstead, Ruth Ozeki, Meg Mason e a romancista estreante Lisa Allen-Agostini são as finalistas do Women's Prize for Fiction, esta quarta-feira anunciadas, representando um total de seis países.

O júri do prémio anunciou os romances finalistas escolhidos a partir da longlist de 16 títulos, anunciada em Março, e que já tinha sido apurada de entre 175 submissões a concurso para o prémio que distingue anualmente a melhor obra de ficção escrita por mulheres.

A shortlist deste ano engloba uma série variada de temas, que inclui a pertença e identidade, o poder da natureza, o fardo da história, a liberdade pessoal, a irmandade, doenças mentais, fantasmas, violência de género, a oportunidade de renovação.

Trata-se de romances que fornecem também cenários globais, que vão da Antárctida a Montana e do Chipre a Trindade e Tobago, destacou o júri.

“Fomos brindadas com uma qualidade extraordinariamente elevada de submissões este ano, o que tornou particularmente difícil a redução da lista de 16 para seis romances, mas a lista final contém uma variedade maravilhosa de histórias, assuntos, cenários e autores, desde a experiência de uma mulher nativa americana numa livraria assombrada, a uma aviadora precoce na Antárctida”, destacou Mary Ann Sieghart, presidente do júri.

Um romance é narrado por uma árvore, outro por um livro, alguns são engraçados, outros tristes e, por vezes, as duas coisas combinadas no mesmo livro, acrescentou, afirmando que o “único problema agora será identificar o vencedor entre estes seis brilhantes romances”.

Um dos romances que mais tem prendido a atenção nesta edição do Women's Prize for Fiction é The Island of Missing Trees (editado em Portugal no mês passado pela Presença com o título A ilha das árvores desaparecidas), da escritora turco-britânica Elif Shafak, autora multipremiada e repetente na corrida a este prémio.

Também Louise Erdrich se tem destacado, não só por já ter recebido vários prémios, mas por ser considerada umas das mais talentosas escritoras da actualidade e uma das mais importantes dos Estados Unidos, que concorre agora com o romance The Sentence. A autora, que cresceu no Norte Dakota entre comunidades de origem norte-europeia e nativos-americanos Ojibwa, na base de algumas das suas personagens, tem publicados em Portugal livros como Pegadas e A rainha da beterraba (Dom Quixote) e Vida de sombras e A casa redonda (Clube do Autor).

Outra autora que se tem destacado é a norte-americana Maggie Shipstead, cujo romance finalista Great Circle chegou também à shortlist do Prémio Booker do ano passado. Da autora, está publicado em Portugal o romance Deslumbra-me (Jacarandá).

A par com estas autoras consagradas concorre um romance de estreia, The Bread the Devil Knead, de Lisa Allen-Agostini, escritora de Trindade e Tobago.

A neozelandesa Meg Mason, com o romance Sorrow and Bliss, e a americana-canadiana Ruth Ozeki, com The Book of Form and Emptiness, completam a lista final.

Para trás ficaram outros quatro romances que marcam a estreia das suas autoras: Build Your House Around My Body, de Violet Kupersmith, Careless, de Kirsty Capes, The Final Revival of Opal & Nev, de Dawnie Walton, e The Paper Palace, de Miranda Cowley Heller.

As outras escritoras da longlist que não chegaram à final são Leone Ross (This One Sky Day), Catherine Chidgey (Remote Sympathy), Rachel Elliott (Flamingo), Charlotte Mendelson (The Exhibitionist), Morowa Yejidé (Creatures of Passage) e Lulu Allison (Salt Lick).

Além de Mary Ann Sieghart, fizeram ainda parte do painel de jurados a jornalista e editora premiada Lorraine Candy, a romancista e jornalista Dorothy Koomson, a autora e jornalista literária premiada Anita Sethi, e a jornalista, radialista e autora Pandora Sykes.

No ano passado, o prémio foi atribuído ao romance Piranesi, de Susanna Clarke, entretanto editado em Portugal pela Casa das Letras.

Dirigido pela romancista Kate Mosse, o Women's Prize for Fiction tem por objectivo reconhecer a ficção escrita por mulheres em todo o mundo.

Criado em 1992, em Londres, por um grupo de homens e mulheres jornalistas, críticos, agentes, editores, bibliotecários e livreiros, o prémio foi uma resposta ao facto de, no ano anterior, a lista de finalistas do prestigiado prémio literário Booker não ter incluído uma única mulher.

Em 1992, apenas dez por cento das finalistas ao Booker Prize tinham sido mulheres.

A residência ou o país de origem não são critérios de elegibilidade para o Women's Prize for Fiction, que celebra a criatividade feminina.

A vencedora, que será anunciada a 15 de Junho, recebe um prémio monetário no valor de 30 mil libras (perto de 33 mil euros).