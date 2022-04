Fundador do Twitter confia em Elon Musk, mas Bruxelas já avisa: “Aqui há regras”

Jack Dorsey vê bilionário da Tesla como salvador das finanças da rede social. Na UE, Breton avisa, no entanto, que Musk tem de combater a desinformação ou o Twitter pode ser banido da Europa.

Jack Dorsey, co-fundador do Twitter, diz que confia em Elon Musk como salvação de uma empresa que, apesar de atrair muitas atenções, continua a dar prejuízos. Embora discorde de algumas ideias de Musk para aquela rede social - como menos moderação e controlo do conteúdo -, Dorsey entende que o bilionário da Tesla pode salvar as finanças da empresa que, desde 2010, só teve dois anos sem prejuízos (em 2018 e 2019).