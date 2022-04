Famílias em carência habitacional podem chegar às 100 mil. Nem metade poderá ter solução até ao 50.º aniversário do 25 de Abril

A investigadora Sílvia Jorge tem passado vários meses a fazer um trabalho de relojoaria: obter e analisar a Estratégia Local de Habitação (ELH) já concluída de cada município e perceber qual é, afinal, o número total de famílias com carência habitacional no país. Até Dezembro do ano passado, entre as 113 ELH concluídas, a investigadora do CiTUA-IST, da Universidade de Lisboa, contabilizou cerca de 65 mil casos. Mas, entretanto, já foram aprovados mais destes documentos e o número vai subir. Torna-se cada vez mais evidente que a promessa de 2018 do primeiro-ministro António Costa de eliminar “todas as situações de carência habitacional” até ao 50.º aniversário do 25 de Abril, em 2024, era uma utopia. Quando é que será possível fazê-lo? “Essa é a pergunta de um milhão de euros”, diz Sílvia Jorge.