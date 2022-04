Marcelo pede reconhecimento e meios para as Forças Armadas: “Se não o fizermos, outros o exigirão”

Presidente da República dedica discurso do 25 de Abril, em tempo de guerra na Europa, à paz e às Forças Armadas, para as quais pediu um reforço orçamental e um reconhecimento nacional. Fazê-lo “não é ser-se de direita ou de esquerda, conservador ou progressista, é ser simplesmente patriótico”.

O Presidente da República escolheu dedicar o seu discurso do 25 de Abril em tempo de guerra na Europa ao elogio e defesa das Forças Armadas. “Hoje falo do que vem do começo de Portugal: as nossas Forças Armadas, garantes da independência, da soberania, da paz. Em tempo de guerra na Europa, falar das Forças Armadas é falar também do futuro”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.