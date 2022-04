Livros para Todos: Biblioteca Pública de Nova Iorque disponibiliza obras banidas

A iniciativa está disponível até ao final de Maio. Basta descarregar a aplicação a SimplyE, também gratuita em Portugal, e começar a ler em inglês estas obras com temáticas ligadas a questões LGBTQ +, de raça, religião e história que têm sido contestadas por comunidades conservadoras nos EUA.

“O conhecimento é poder; a ignorância é perigosa, gera ódio e divide. Todas as pessoas têm o direito de ler ou de não ler o que quiserem (...). Mas, para proteger essas liberdades, os livros e as informações devem permanecer disponíveis. Qualquer esforço para eliminar essas escolhas opõe-se à liberdade de escolha, e não podemos deixar que isso aconteça”, declara Tony Marx no blogue da página oficial da Biblioteca Pública de Nova Iorque, nos EUA.