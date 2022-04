Continuação do populismo joga-se nas eleições na Eslovénia

As sondagens estão taco a taco, com o partido do primeiro-ministro esloveno Janez Jansa, o Partido Democrático Esloveno (SDS), com 25,6% na mais recente sondagem e o partido ambientalista Movimento Liberdade, de Robert Golob, com 26%. Nenhum conseguirá governar sozinho e, por isso, não é só quem fica à frente que ditará quem conseguirá chefiar o Governo: muito depende das alianças pós-eleitorais.