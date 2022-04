Acácio Pereira: “Bases de dados do SEF têm de ficar tuteladas por entidades policiais”

Responsável recebe com agrado a decisão de adiar a extinção do SEF, elogiando a atitude de diálogo demonstrada pelo novo ministro José Luís Carneiro.

O Governo decidiu adiar sem nova data a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A decisão foi anunciada na manhã desta sexta-feira pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas e o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, depois de um Conselho de Ministros Extraordinário. O PÚBLICO ouviu a opinião de Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF), sobre esta decisão e o novo destino para as bases de dados deste organismo.