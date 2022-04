Já arrancou o primeiro curso de formação de fronteiras para 85 elementos da GNR e da PSP que vão receber as competências do SEF.

A base de dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ficará sob a responsabilidade do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) que depende do primeiro-ministro, soube o PÚBLICO. A decisão está tomada e consensualizada dentro do Governo.