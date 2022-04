Preocupado com o ambiente? 20 dicas para tornar a sua cozinha mais verde

Desde 2020, muitos de nós já passaram mais tempo do que nunca de roda da cozinha. Planear, fazer compras, cozinhar e limpar são tarefas intermináveis, uma vez que nos envolvemos mais intensamente em garantir três refeições por dia, sete dias por semana para as nossas famílias. Estamos constantemente nas nossas cozinhas, e isto forçou muitos de nós a tornarmo-nos muito mais conscientes do impacte ambiental das nossas refeições.