PSD indica Pinto Balsemão e Miguel Cadilhe para Conselho de Estado

As eleições para o Conselho de Estado estão marcadas para 29 de Abril.

O PSD vai voltar a indicar para o Conselho de Estado o militante número um Francisco Pinto Balsemão e, como novidade, o antigo ministro das Finanças Miguel Cadilhe.

O anúncio foi feito no parlamento pelo presidente do PSD, Rui Rio, que assim deixará de integrar o órgão de aconselhamento do Presidente da República.

Questionado se chegou a admitir indicar o seu nome para este órgão, como foi noticiado, Rio respondeu afirmativamente.

“Eu era o único que tinha condições para o PSD me propor e, depois, eu me demitir e permitir que o meu sucessor pudesse estar no Conselho de Estado, era uma hipótese que eu não descartava e admitia fazer”, disse.

“A partir do momento em que desataram a sair notícias a dizer que eu não tinha o direito que propusessem o meu nome, ficou completamente impossibilitada essa ajuda que pudesse eventualmente dar ao meu sucessor. Não posso indicar alguém e dizer “vá lá 3 ou 4 meses”, o único que podia fazer isso era eu”, frisou.

Para Rui Rio, essa hipótese ficou “inviabilizada logo de entrada”, lamentando que não tenha havido “sentido de Estado e de responsabilidade” para a permitir.

Questionou se acertou as escolhas hoje anunciadas com algum candidato à sua sucessão, o presidente do PSD respondeu negativamente.

“Falei com algumas pessoas, se deveria ser A, B ou C, sempre dentro do parâmetro de poderem ser personalidades que possam dar ao Presidente da República um contributo útil”, afirmou.

Rui Rio desvalorizou que o próximo presidente do PSD - a escolher em eleições directas em 28 de Maio - não esteja no Conselho de Estado, lembrando que foi assim na maioria dos casos.

Quanto aos critérios na escolha de Balsemão e Cadilhe, o presidente do PSD salientou que “a tradição é nomear pessoas experientes, seja do ponto de vista político, académico e profissional”.

As duas personalidades indicadas pelo PSD irão integrar uma lista conjunta de cinco nomes (os restantes são indicados pelo PS) e que irão a votos no parlamento em 29 de Abril, tendo de obter dois terços dos votos para a sua aprovação.

Por enquanto, os conselheiros eleitos pelo parlamento são Carlos César, Francisco Louçã e Domingos Abrantes, por indicação do PS, e Francisco Pinto Balsemão e Rui Rio, indicados pelo PSD.

O Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente da República composto por 19 membros, cinco dos quais eleitos pela Assembleia da República.