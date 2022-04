Quase 90 anos depois de nascer em Lisboa, Tivoli chega à China. E tem Casa de Fados

Nasceu em Lisboa em 1933 com a abertura do Tivoli Avenida Liberdade. Depois de uma longa e marcante história na hotelaria portuguesa, e com algumas unidades no Brasil, a chancela foi adquirida pelo grupo tailandês Minor em 2015, um gigante com presença em duas dezenas de países (inclui NH, Four Seasons ou Radisson, entre outros) e que prometeu manter a marca. Agora, depois de ter chegado ao Qatar em 2018, a Tivoli estreia-se na Ásia: o Tivoli Chengdu abriu na China. Detalhes: dá a provar a gastronomia portuguesa na Casa de Fados.

Em soft opening desde finais de Março, o Tivoli Chengdu fica no internacional Cultural Heritage Park, na capital da província de Sichuan, em Chengdu, particularmente célebre (e muito visitada) por causa do centro de investigação e criação de pandas gigantes, o animal que é símbolo do país. Oferece 201 quartos e promete luxo.

No parque, onde os visitantes podem passear por salas de exposições, “construídas especificamente para mostrar as culturas do mundo”, o edifício do hotel foi “projectado para se assemelhar a um extenso pergaminho dourado”, resume-se na nota informativa, enquadrado num “exuberante ambiente de natureza verdejante”.

Os traços clássicos nos interiores imperam, começando logo pelo lobby, que se anuncia como “imponente”, com “pilares de hibisco e obras de arte em barro que visam trazer as paisagens naturais de Chengdu para dentro do hotel”.

Foto Tivoli Chengdu, o lobby DR

Os quartos prometem mais espaço do que é habitual: “75 metros quadrados” repletos de uma “sensação de luxo”. As tradições místicas chinesas não podem falhar: por exemplo, “a borboleta situada sobre a cama, feita à mão de modo artesanal e escolhida pelo seu simbolismo e conotação de boa sorte”.

Embora de conceito internacional, o novo Tivoli chinês não esquece as origens: com seis espaços de restauração, aposta muito na gastronomia, incluindo referências à comida portuguesa – esta estará em destaque no restaurante Casa de Fados, “o primeiro restaurante português em Chengdu”. Diariamente, “refeições mediterrânicas com destaque para o marisco” e “bons vinhos”. Mas a cultura local de Chendgu também é respeitada: o restaurante chinês Tihong inclui onze salas privadas ambientadas em poemas escritos por um poeta da região, Sima Xiangru.​​

Foto Tivoli Chengdu, um dos quartos DR

Por aqui é tudo em grande, do jardim (mais de 3600 metros quadrados), até ao parque infantil ao ar livre com serviços de babysitting. Os animais de estimação também podem ficar alojados e ter direito a menu exclusivo (e área de jogos).

O spa do Tivoli Chengdu é gerido pela Anantara, também parte do grupo Minor e também presente em Portugal.