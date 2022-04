A mãe leoa é que sabe: Zoo de Lisboa celebra o Dia da Mãe com três crias de leão

Estão a fazer oito meses e estão prontos para a sua grande apresentação ao lado da mãe. São três das mais recentes estrelas do Zoo de Lisboa: crias de leão-africano.

“Os três pequenos machos”, refere o Zoo, vão ser “amamentados pela progenitora cerca de dois anos, compreendendo as hierarquias do grupo e aprendendo a caçar e a camuflar-se, por observação dos adultos e entre brincadeiras”.

“De porte majestoso, o leão-africano é o maior carnívoro do continente africano, mas o macho é ainda maior e mais pesado do que a fêmea e exibe uma extensa juba que se começa a evidenciar a partir dos três anos de idade”, explicam os especialistas do Zoo de Lisboa.

Foto Nova família leonina no Zoo de Lisboa dr

A espécie é classificada como “vulnerável” pela União Internacional para a Conservação da Natureza e tem “como principal ameaça o conflito com as populações humanas, a redução de habitat e de presas”. As medidas de conservação incidem “nestas problemáticas”.

O Zoo destaca que a “reprodução em parques como o Jardim Zoológico assume elevada importância”, já que “actualmente o leão-africano distribui-se em apenas 22% da sua área de distribuição original”, e “ocorre principalmente em áreas protegidas como parques e reservas naturais”.

Foto Zoo de Lisboa dr

Mãe e filhotes são também as estrelas da agenda do Dia da Mãe, a 1 de Maio, no Zoo, que está a promover bilhetes-família (entre cerca de 55/65 euros, para dois adultos e criança; as aquisições são via Clube Fashion).

Em agenda para dia 1 a partir das 10h30: o “pequeno-almoço” das crias e uma conversa sobre esta imponente espécie. Ao longo do fim-de-semana haverá educadores ambientais disponíveis, que vão “circular pelo zoo partilhando com visitantes as mais interessantes curiosidades sobre as espécies”.