Estrangeiros pagam mais 75% do que nacionais para comprar casa

Os compradores estrangeiros pagam um valor quase 75% mais elevado do que os nacionais pelas casas em Portugal. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que revela ainda que, em Lisboa, os estrangeiros chegam a pagar mais do dobro do que os nacionais por uma casa.

Os dados do INE são relativos ao quarto trimestre de 2021, período em que o valor mediano das vendas de alojamentos familiares em Portugal foi de 1355 euros por metro quadro, o mais elevado de que há registo e o equivalente a uma subida de 14% face a igual período do ano anterior.

Mas os valores diferem muito consoante a origem do comprador. Considerando apenas as casas vendidas a compradores com domicílio fiscal em território nacional, o valor mediano destas vendas foi de 1319 euros por metro quadrado. Já o montante pago por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro atingiu 2302 euros por metro quadrado, valor que é 74,5% superior àquele que é desembolsado pelos nacionais.

Na Área Metropolitana de Lisboa, a discrepância é ainda mais acentuada. Nesta região, o valor mediano das vendas de casas atingiu 1904 euros por metro quadrado no quarto trimestre de 2021. Considerando apenas os compradores nacionais, o valor mediano foi de 1858 euros por metro quadrado. Já os compradores estrangeiros pagaram um valor mediano de 4283 euros por metro quadrado, um montante superior em 130% relativamente àquele que foi pago pelos nacionais.

Mas há também regiões onde são os nacionais quem mais paga pelas casas. É o caso da região de Leiria, onde o preço mediano das casas foi de 926 euros por metro quadrado. Aqui, foram os nacionais quem mais pagou pelas casas, com um valor mediano de 932 euros por metro quadrado, enquanto os estrangeiros pagaram um valor mediano de 659 euros por metro quadrado.

Famílias pagam mais 26% do que institucionais

Os dados do INE revelam, ainda, que as famílias pagam valores superiores pelas casas, quando comparadas com os sectores institucionais.

No final do primeiro trimestre, as famílias (consideradas pelo INE como o “sector institucional que agrupa os indivíduos ou grupos de indivíduos na sua função de consumidores e empresários, que produzem bens mercantis e serviços financeiros e não financeiros") pagaram um valor mediano de 1388 euros por metro quadrado pelas casas, preço que fica cerca de 2% acima da mediana nacional.

Já os restantes sectores institucionais (onde se incluem, por exemplo a Administração Pública, sociedades financeiras ou instituições privadas sem fins lucrativos) pagaram um valor mediano de 1097 euros por metro quadrado pelas casas compradas durante o quarto trimestre de 2021.

Significa isto que as famílias pagaram mais cerca de 26% do que os restantes sectores institucionais pelas casas.