Confirmação definitiva do cantor Manuel Linhares, uma voz jazz marcada pela elegância e sobriedade.

Manuel Linhares nasceu na Horta em 1983, vive no Porto desde novo. Passou pela inevitável ESMAE, estudou em Barcelona e Berlim, aprendeu com Rebecca Martin, Becca Stevens e Gretchen Parlato, participou em workshops de Bobby McFerrin e Meredith Monk. E integrou entre 2007 e 2010 o grupo Canto Nono, com direção de José Mário Branco.