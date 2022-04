Nativos digitais: nascer na era da internet e dos ecrãs

No ambiente digital há espaço para tudo e todos. É neste que José Sanchez, Leonor Arroja e Maria Cília mergulham diariamente.

Neste P24, as alunas de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social Constança Vilela, Joana Cardoso e Margarida Alves deram voz às gerações que nunca estão desconectadas. As redes sociais, os videojogos e as aplicações são ferramentas fundamentais para o dia-a-dia dos mais jovens. Esta é uma reportagem que pode ouvir na íntegra no Repórter 360.

Sonoplastia - Músicas utilizadas pela respectiva ordem: “Eggs and Powder” - Muffuletta (Blue Dot Sessions).

​Episódio realizado com a supervisão de Ruben Martins.

