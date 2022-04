Nativos digitais: à distância de um clique

Os meios digitais estão presentes na vida dos adolescentes e adultos nos mais diferentes formatos. Seja qual for a altura do dia ou o propósito da utilização têm uma coisa em comum: o digital.

Neste episódio, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, as estudantes Constança Vilela, Joana Cardoso e Margarida Alves aprofundaram as questões relacionadas com o dia-a-dia de um nativo digital.

A realidade virtual surge como um refúgio para José Sanchez. Leonor Arroja vê nas redes sociais uma forma de expressão. O telemóvel é para Maria Cília uma companhia a tempo inteiro. O impacto da exposição dos jovens ao ambiente digital é desmistificado pela investigadora Susana Batista, que integra o projecto europeu Youth Skills.

Reportagem de Constança Vilela, Joana Cardoso e Margarida Alves; Coordenadoria de Inês Malhado; Genérico de Luís Batista e design de Carlota Real e Cláudia Martina.

Sonoplastia - Músicas utilizadas pela respectiva ordem: “Electric Feel” - MGMT; “Eggs and Powder” - Muffuletta (Blue Dot Sessions).

O programa Repórter 360 faz parte da rede de podcasts associados do PÚBLICO, entre os quais estão Histórias de Portugal, 45 Graus e O Fred e a Inês falam de coisas.

Subscreve o Repórter 360 no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcast.

Conhece os outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.