Magistrados que optam pela política não devem regressar aos tribunais, defende presidente do Supremo

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, defendeu esta quarta-feira, na abertura solene do ano judicial, que os magistrados que optam pela política não devem poder regressar aos tribunais.

O juiz conselheiro não deu exemplos, mas a última ministra da Justiça, Francisca van Dunem, era procuradora – não tendo regressado ao exercício de funções pelo facto de se ter jubilado, dado ter atingido a idade para o poder fazer. Magistrado era aliás também um secretário de Estado seu, o juiz Mário Belo Morgado, que voltou aliás agora às suas funções de conselheiro do Supremo.

Mas para o presidente do Supremo, este deve ser um caminho sem regresso: “Se a vocação política despontar no percurso de magistrado, a opção por esse novo caminho não deverá permitir o regresso à judicatura. Quando se escolhe a magistratura como profissão, essa escolha deve ter-se por definitiva.”

Na sua intervenção, Henrique Araújo mostrou-se preocupado com a falta de magistrados que já se nota, mas que poderá agravar-se de forma a comprometer o funcionamento dos tribunais. “Uma das grandes preocupações dos tribunais comuns é o envelhecimento das magistraturas. É preciso intervir já, nomeadamente através da alteração da lei de acesso ao Centro de Estudos Judiciários e do reforço da sua capacidade formativa. Esta é, provavelmente, a questão mais candente, mais prioritária”, assinalou.

No entender do presidente do Supremo, melhorar o sistema judicial implica alterações estruturais – “mesmo que isso passe, como seguramente passará, pela revisão de algumas normas da Constituição”. Que mudanças serão essas, Henrique Araújo não disse. Ficou, porém, a saber-se que o magistrado considera existir entre os parceiros da justiça “pouco diálogo, nenhuma concertação e muito distanciamento quanto aos objectivos a prosseguir”. E que deseja “um entendimento alargado das várias profissões forenses”.

Seja como for, a definição das alterações estruturais caberá “naturalmente” ao poder político. “A actual distribuição de forças políticas no Parlamento constitui uma oportunidade única para reformar o sistema de justiça”, considerou. Para deixar um aviso: “Seria penalizador para a sociedade que, num contexto tão favorável, a doce e sedutora inércia acabasse por vencer.”

Muito embora descrente de que o problema possa ser resolvido, Henrique Araújo criticou “as repetidas e descaradas violações do segredo de justiça que continuam a alimentar, impunemente, as primeiras páginas de alguns jornais”. E reivindicou uma produção legislativa de qualidade, que não obedeça a impulsos desencadeados por este ou por aquele caso judicial, pela actuação deste ou daquele tribunal ou por critérios de oportunidade política. Porque “as leis não se podem fazer com pressa, a rebate dos sinos”.

Por outro lado, os expedientes dilatórios a que recorrem os advogados dos arguidos devem ser reduzidos: “As leis do processo civil e do processo penal devem adequar-se aos tempos presentes, tornando os processos mais ágeis e evitando que os litigantes com intuitos dilatórios se barriquem em expedientes que atrasam a decisão final e definitiva”.