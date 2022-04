PSD e Chega chamam João Leão ao Parlamento para explicar financiamento ao ISCTE

O PSD e o Chega querem o antigo ministro das Finanças e actual vice-reitor do ISCTE João Leão e a reitora, Maria de Lurdes Rodrigues, no Parlamento, para dar explicações sobre o processo de financiamento público de 5,2 milhões de euros ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias daquela instituição de ensino superior.

Os dois partidos anunciaram que entregaram nesta quarta-feira requerimentos com carácter de urgência nas comissões de Orçamento e Finanças e de Educação e Ciência, mas que só serão votados na próxima semana. O Chega quer ainda ouvir os presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.

“Há um plano educativo para financiar todo o ensino superior, que tem muitas instituições. Importa saber por que o ISCTE foi o único a receber tal dotação. Quais os critérios de selecção dos projectos? Por que foi o único contemplado com tal suporte financeiro? E depois, no plano político, porque é que um ministro das Finanças, dois dias depois de deixar a função, assume o cargo de vice-reitor?”, questiona o deputado social-democrata Hugo Martins de Carvalho em declarações no Parlamento aos jornalistas. “Precisamos perceber se há ou não uma cultura de quem, em funções públicas trata bem o ISCTE, depois não é esquecido.”

Paralelamente às audições na Assembleia da República, a bancada social-democrata enviou perguntas sobre o assunto ao actual ministro das Finanças e pediu que sejam enviadas ao Parlamento a cópia do processo de financiamento público ao centro, a cópia de “todas as comunicações entre as partes envolvidas no âmbito do projecto”, nomeadamente o Ministério das Finanças, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE.

O deputado social-democrata Hugo Martins de Carvalho diz ser impossível acreditar na carta aberta da reitora do ISCTE “que tenta levar o país a crer que o ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior mandava no orçamento das Finanças e que foi o ministério de Manuel Heitor a atribuir ao ISCTE o apoio. (...) Como se só o ministro Manuel Heitor tivesse tratado do assunto. Parece impossível o ministro das Finanças não ter tido conhecimento.”

Na pergunta enviada ao actual ministro das Finanças, o PSD quer saber “qual o envolvimento do ministério” no processo, “qual o critério que presidiu à selecção deste projecto para atribuição de financiamento público”, quantas mais instituições de ensino superior além do ISCTE receberem reforço da dotação centralizada do ministério das Finanças e que intervenção teve o ministério da Ciência no processo de financiamento.

“A recente polémica, noticiada pelo jornal PÚBLICO, dando conta que o Ministério das Finanças, à data tutelado pelo professor João Leão, ordenou a transferência de verbas do Orçamento do Estado para o ISCTE, mais concretamente para o financiamento do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias desta universidade, carece de explicações e deve ser clarificada”, argumenta também o Chega.

O partido realça que reitores de outras universidades “contestaram” a transferência da verba de 5,2 milhões de euros “queixando-se desigualdade de tratamento, sobretudo depois de conhecerem o novo destino do ex-ministro das Finanças”.

O Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias é um dos projectos da antiga ministra da Educação do Executivo de José Sócrates, Maria de Lurdes Rodrigues, no ISCTE, onde é reitora desde 2018 - e onde esteve também ligada ao Observatório de Políticas Públicas. João Leão garantiu que não teve “qualquer intervenção no processo” nem na decisão.