Guerra na Ucrânia: o que precisa de saber hoje

As autoridades russas avançam com sucesso para o leste da Ucrânia, enquanto Mariupol e Kiev continuam sob ataque. Ao terceiro ultimato russo, cinco militares ucranianos depuseram as armas e abandonaram voluntariamente a fábrica Azovstal. O número de pessoas que fugiram para fora do país eleva-se acima dos cinco milhões. Artigo em actualização ao longo do dia.