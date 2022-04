Há um novo eléctrico a reclamar o título de “o mais potente” e tem dedo da Deus

O Deus Vayanne será proposto com 2231cv, anuciou a fabricante austríaca no Salão de Nova Iorque.

O Vayanne, um hipercarro 100% eléctrico, produzido pela austríaca Deus Automobiles em parceria com a Williams Advanced Engineering, divisão da equipa de Fórmula 1 britânica, e a Italdesign, deixou-se ver no Salão de Nova Iorque, que regressou aos moldes presenciais após dois anos pautados por uma pandemia. E o automóvel pode vir a roubar o estatuto de o eléctrico mais potente do mundo ao Rimac Nevera — ainda que candidatos não faltem.

O Deus Vayanne será proposto com 2231cv, apoiados por um binário máximo de 2000 Nm. Os motores eléctricos, explicaram os responsáveis no salão, serão dois e surgirão alimentados por uma bateria com 160 kWh de capacidade. A aceleração de 0 a 100 km/h deverá ser inferior a 2 segundos.

A produção limitar-se-á a uma série de 99 unidades e o preço, a reflectir tal exclusividade, não ficará abaixo da fasquia dos três milhões de euros.