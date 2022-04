No Brasil, Carnaval em Abril: Rio e São Paulo desfilam, finalmente, esta semana

Pandemia em alta em Janeiro levou ao adiamento das celebrações dos grandes Carnavais para Abril. Agora, poucos dias depois do Governo brasileiro anunciar o fim da emergência sanitária, estas são semanas de festa no Rio e em São Paulo. Oficialmente, a partir destas quarta e quinta, nos sambódromos e locais autorizados. Mas as ruas também têm fome de Carnaval.

Os receios com os aumentos de casos da variante Ómicron, em Janeiro deste ano, levaram ao cancelamento dos grandes Carnavais em Fevereiro e, depois, a deslocar os desfiles das escolas de samba do Rio e São Paulo para Abril. Começam esta semana em redor do feriado nacional de dia 21, conhecido como Dia de Tiradentes, oficialmente Dia da Inconfidência. O Brasil não tem desfiles desde Fevereiro de 2020.

A decisão de fazer um Carnaval em Abril foi logo tomada em finais de Janeiro e com direito a concordância entre os prefeitos carioca e paulista, Eduardo Paes e Ricardo Nunes, respectivamente. Os autarcas fizeram o anúncio conjunto durante uma reunião virtual, justificando a decisão com as orientações das autoridades de saúde.

É assim que os sambódromos das duas cidades vão agora acolher um Carnaval outonal, sendo que, apesar de polémicas e conversações, não foram autorizados festejos de rua. Ainda assim, tanto no Rio como em São Paulo, milhares prometem festejar o Carnaval nas ruas, além de que não faltam festas e eventos privados (alguns autorizados, outros não).

Em São Paulo, a prefeitura informou que não participa nem autoriza festejos de rua. A CNN Brasil indica que a Prefeitura, após reuniões com organizações carnavalescas, não definiu medidas para o feriado, mas deixou a indicação de que não haverá repressão contra os blocos que decidirem sair às ruas. Oficialmente, mais de 300 blocos da cidade defendem que o Carnaval de rua se realize no segundo semestre do ano, entre Setembro e Novembro, noticia o canal.

Mas, ainda assim, não é de admirar que haja celebrações pelas avenidas e há blocos de festa que prometem fazer frente às proibições. "Nossa festa vai tomar forma e vai acontecer nas ruas, esquinas, vielas e praças de nossa cidade como sempre aconteceu, vai florescer em celebração como sempre fez", lê-se num manifesto de entidades representativas de blocos de rua paulistas no início do mês, divulgado pela Agência Brasil.

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, por seu lado, defendeu a proibição dos festejos de rua mas, adianta a CNN Brasil, e descarta remarcá-los ainda para este ano, assim como, por outro lado, põe de lado a punição dos foliões: "Eu não vou sair correndo atrás de folião. O que a gente pede é a compreensão das pessoas, né? Só faltava botar a Guarda Municipal atrás de folião. Isso não vai acontecer”, assegura o autarca.

Ruas à parte, pelo programa oficial da Prefeitura do Rio, serão seis dias de desfiles no Sambódromo, com início esta quarta. O samba fica a cargo de escolas do escalão principal, a Série Ouro, que também desfilam na quinta. Mais desfiles de sexta a domingo (dia das crianças). No sábado, dia 30, será o desfile das escolas campeãs. Há também desfiles na Intendente Magalhães (a festa aqui vai até 1 de Maio) e música ao vivo no Terreirão em vários dias até 30, incluindo com figuras de culto como Alcione e Paulinho da Viola.

Em São Paulo, o sambódromo do Anhembi já aqueceu no sábado com desfiles do grupo de acesso e a festa continua de quinta a sábado. A 29 de Abril desfilam as campeãs.

Em tempos (ainda) de pandemia, embora tenham sido flexibilizadas algumas restrições (não é obrigatório o uso de máscara), é exigido o certificado de vacinas para entrada nos sambódromos.

Outras cidades do Brasil deverão também juntar-se à festa, com ou sem autorizações das prefeituras: entre as que têm eventos autorizados destaca-se outra gigante do Carnaval, Salvador da Baía.

No domingo, o ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, anunciou o fim do estado de emergência sanitária nacional por causa da covid-19, que estava em vigor desde Fevereiro de 2020, como resume a Globo. A decisão contraria as orientações em vigor da Organização Mundial de Saúde.

O Brasil, em números de dia 18 de Abril, contabiliza mais de 30,261 milhões de casos de covid-19 e 662.026 mortos. Depois de novos picos de casos e óbitos em Janeiro, os números tem estado em declínio desde Fevereiro, com quedas expressivas nas últimas semanas, indica o site oficial do Governo. Mais de 70% dos brasileiros têm o esquema vacinal completo e 39% receberam dose de reforço.