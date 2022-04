Ucrânia responde à ofensiva no Donbass e reconquista Marinka

As forças ucranianas recuperaram o controlo de Marinka, nos arredores de Donetsk. A batalha pelo Donbass começa com perdas para as tropas de Putin.

As Forças Armadas Ucranianas estão a responder à escalada da violência russa no Donbass e reconquistaram a cidade de Marinka, nos arredores de Donetsk.

As tropas de Kiev também conseguiram que as unidades militares de Moscovo recuassem em Izium, na região de Kharkiv, que tem servido como ponto de concentração das forças russas, bombardeada e cercada há várias semanas.

O exército ucraniano sublinhou, num balanço diário sobre a invasão do país, que “o inimigo russo sofreu perdas e recuou” perto de Marinka, após um contra-ataque ucraniano.

Também em Izium, as tropas de Kiev terão provocado baixas significativas entre as unidades russas, segundo as autoridades militares ucranianas. Embora tudo indique que as forças russas se tenham retirado para se reorganizar em Slovianks e Popasna, onde esta terça-feira se registavam fortes combates.

As primeiras horas da “batalha do Donbass”, como a descreveu Volodimir Zelenskii, foram, na perspectiva ucraniana, marcadas pela resistência das suas tropas, embora a Rússia mantenha os ataques a infra-estruturas civis em todo o território por via terrestre e aérea.

“Uma parte muito significativa do exército russo está agora concentrada nessa ofensiva [na região Leste]. Não importa quantos militares sejam, vamos lutar e defender-nos. Todos os dias”, garantiu Zelenskii nesta segunda-feira, que identificou como o início da “brutal” investida russa no Leste do país.