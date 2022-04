O longo caminho de Kiev até à UE

No mesmo dia em que a Ucrânia formalizou um primeiro - mas pequeno - passo para a entrada na UE, começou a batalha russa pelo Donbass. Que caminho terá de percorrer Kiev até chegar a Bruxelas? Neste P24, as etapas do processo de candidatura à UE. Ouvimos ainda o som do dia, escolhido por David Pontes.

