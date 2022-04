Liverpool goleia Manchester United sem Ronaldo

Depois do empate conseguido em Manchester, frente ao campeão City, o Liverpool assumiu, provisoriamente, a liderança da Premier League, regressando às vitórias frente ao outro Manchester, o United de Cristiano Ronaldo, que goleou por 4-0.

O internacional português, de luto por um dos gémeos de que a companheira Georgina Rodríguez estava grávida, não foi a jogo, mas Anfield fez-lhe uma homenagem emotiva, com um enorme aplauso ao sétimo minuto e um “encore” do hino do clube, You’ll Never Walk Alone.

Dois minutos antes, Luis Díaz havia colocado a equipa de Jürgen Klopp na frente com um golo servido por Mohamed Salah. O avançado egípcio encarregar-se-ia de dilatar a vantagem (22’), após assistência de Sadio Mané, que já tinha sido preponderante no lance do 1-0. O senegalês estava em todas e não falhou à entrada dos 20 minutos finais, elevando a vantagem (68’) com um golo oferecido por Luis Díaz.

Com esse golo, o Liverpool anulava a reacção do Manchester United na segunda parte, rematando com um “bis” de Salah (gentileza de Diogo Jota) e garantindo a ultrapassagem na tabela aos “citizens”, que esta noite podem recuperar o primeiro lugar (preso por dois pontos, 76 contra 74) na recepção ao Brighton.

Apesar de repartir o quinto posto com o Arsenal, o Manchester United (com mais dois jogos que os “gunners”) pode ter perdido o contacto com o Tottenham, estando cada vez mais pressionado pelo West Ham.

Inter na final da Taça

Com dois golos de Lautaro Martínez na primeira parte (4’ e 40’), o Inter de Milão conquistou uma vantagem irrecuperável no duelo com o rival AC Milan, garantindo sem problemas de maior, com triunfo por 3-0, o apuramento para a final da Taça de Itália. Depois do nulo da primeira mão, há já sete semanas, os dois primeiros classificados da Serie A mediram forças numa prova que fica a aguardar pelo segundo finalista, equipa que sairá do confronto desta noite (20 h) entre a Juventus e a Fiorentina, em Turim.

Os locais, detentores do troféu, partem em vantagem (0-1 na primeira mão, fruto de golo na própria baliza de Venuti, aos 90+1’), depois de há um ano terem batido o Inter nas meias-finais, reunindo condições mais favoráveis para reeditar esse confronto.

Mas, de volta ao Giuseppe Meazza e ao duelo dos gigantes milaneses, a eficácia de Lautaro Martínez revelou-se demasiado indigesta para a equipa do internacional português Rafael Leão, titular e um dos elementos mais inconformados. Com o indisponível Zlatan Ibrahimovic nas bancadas, ao lado de Paolo Maldini, o AC Milan depositava em Olivier Giroud as esperanças atacantes, o que o francês gorou.

Giroud ainda desviou um dos raros remates dos “rossoneri”, que haveriam de marcar por Bennacer (68’), num canto, um golo anulado pelo VAR, pelo que prevaleceu a veia do avançado argentino dos “nerazzurri” nesta meia-final, complementada pelo golo de Robin Gosens (82’), após três minutos em campo.