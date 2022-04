Investigadores criam hambúrgueres “do mar” para quem não gosta de peixe

Para conquistar os consumidores que não comem peixe, investigadores do Instituto Politécnico de Leiria estão a desenvolver hambúrgueres, salsichas e afiambrados a partir de recursos marinhos da costa de Peniche.

“Um hambúrguer ou uma salsicha são produtos que o consumidor, de um modo geral, consome em grande quantidade e queremos que consuma o pescado que não é consumido, sugerindo um formato que seja conhecido do consumidor”, afirmou à agência Lusa Filipa Pinto Gomes, uma das investigadoras do projecto. Gomes sublinha que a finalidade é também “conquistar consumidores que têm o estigma de não comer peixe”.

Através do projecto ProReMar (Produtos Alimentares com base em Recursos Marinhos), estão a ser desenvolvidos hambúrgueres vegetarianos, a partir de algas marinhas, assim como salsichas e afiambrados, compostos em cerca de 45% e 60%, respectivamente, por peixe.

LUSA/PAULO CUNHA LUSA/PAULO CUNHA LUSA/PAULO CUNHA Fotogaleria LUSA/PAULO CUNHA

“Estamos a falar de algas, que são produtos que estão em ascensão no mercado, mas que ainda não são muito utilizados como ingredientes, e também de pescado sem valor comercial ou de baixo valor comercial para os pescadores, que muitas vezes não têm como o escoar”, explica. A inovação alimentar dinamiza a economia e valoriza estes recursos subaproveitados ou de baixo valor comercial.

“Muitas vezes, não consumir pescado de baixo valor comercial está relacionado com uma cultura como a que existe para o carapau negrão, que é muito seco e, por isso, não é consumido, mas é muito capturado e deve ser escoado para o consumo”, sustenta a especialista licenciada em engenharia alimentar e doutorada em engenharia do ambiente.

Além disso, estes recursos marinhos, como o carapau negrão ou as macroalgas marinhas, têm elevado valor nutricional, ao serem ricos em compostos bioactivos e elementos minerais.

No âmbito do projecto, os investigadores estão a concluir o desenvolvimento e caracterização dos três novos produtos, para os quais a aceitação está acima dos 70%, através de provas realizadas junto de 80 consumidores. Outra fase passa por encontrar soluções mais amigas do ambiente para as embalagens de revestimento dos produtos, recorrendo aos “polissacáridos” das algas. O objectivo final é que os produtos sejam produzidos e comercializados pelas indústrias do ramo alimentar.

Foto LUSA/PAULO CUNHA

O projecto é financiado em cerca de 80 mil euros de fundos comunitários, através do programa operacional Mar 2020.