Jordan Mooney (1955-2022), a “Sex Pistol original”, rainha e primeiro rosto do punk

“Nunca tinha visto nada como tu.” Quem descreve assim Jordan Mooney é a diva da moda Vivienne Westwood. E aquilo que ela viu foi uma rebeldia no vestir que tornaria Mooney um ícone da cena punk. Fez parte dos Sex Pistols, escandalizou muitos que se cruzavam com ela — foi a “primeira cara do punk”.

O pai era escriturário de dentistas, a mãe era empregada de bar e costureira. A filha, Pamela Anne Rooke, tornou-se ícone punk. Pamela era também Jordan Mooney, símbolo da moda e dos modos do punk rock inglês, e morreu há duas semanas, aos 66 anos. “Eras como um pequeno ícone”, recorda Vivienne Westwood sobre a imagem daquela amazona de cabelo oxigenado armado, maquilhagem negra nos olhos e muito vinil e collants rasgados no corpo. A designer de moda interpela-a como se ainda a estivesse a ver passar pela King’s Road em 1974. “Nunca tinha visto nada como tu.” A coisa mais escandalosa que a sua futura empregada, modelo e correligionária punk podia ter feito? Casar-se. Foi despedida do lugar que ocupava na portaria do punk por crime burguês.